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        Boluspor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:04
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        Boluspor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu düşünüyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler başta olmak üzere karşılaşmada görev alan hakemlere ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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