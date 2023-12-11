Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta, Metin Güder'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir ev de kısmen zarar gördü.
Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
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