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        Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:47
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        Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta, Metin Güder'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir ev de kısmen zarar gördü.

        Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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