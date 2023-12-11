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        Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:16
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        Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı
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        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde uygulama yaptı.

        İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteği ile arama gerçekleştirildi.

        Yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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