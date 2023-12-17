Mudurnu'da 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dolayüz köyünde Nurettin D'ye ait 3 katlı evin orta katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evi saran duman kokusuna uyanan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında dairenin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

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