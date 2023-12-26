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        Anadolu Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:12
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        Anadolu Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun Gerede gişeleri bağlantı noktasında Ö.B. idaresindeki 06 CEY 661 plakalı gıda malzemesi kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Gerede ve Dörtdivan ilçelerinden itfaiye, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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