Anadolu Otoyolu'nda gıda yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Gerede gişeleri bağlantı noktasında Ö.B. idaresindeki 06 CEY 661 plakalı gıda malzemesi kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Gerede ve Dörtdivan ilçelerinden itfaiye, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.