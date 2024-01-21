Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Aralıklarla yağışın devam ettiği kent merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

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