İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
İspanya'da 100den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan "Filistinin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı
İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en büyük gösterilerden birine şahit olan Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi, uluslararası topluma "Filistindeki soykırımın" durdurulması çağrısında bulundu.
Fotoğraf: AA
Kent merkezinde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ile "İsraile boykot", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" yazılı pankartlar taşıdı.
Fotoğraf: AA
Sol görüşlü bazı milletvekillerinin de destek verdiği gösteride Gazzedeki saldırılarla hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fotoğraf: AA
Okunan manifestoda İspanya hükümetinden "İsrail ile tüm siyasi, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi, soykırımı durdurmak için acil ve şartsız ateşkes ilan edilmesi için somut önlemler alması" istendi.
Fotoğraf: AA
İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos Partisinin lideri İone Belarra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda hiç olmadığı kadar endişe duyduklarını söyledi.
Fotoğraf: AA
Belarra, "Çünkü hükümet, soykırım yapan İsrail devletini korumak için Yemene karşı İspanyayı savaşa sokmaya çok yakın. Talebimiz, bu soykırımın durdurulması için somut önlemler alınması. Çok endişeliyiz. İspanya, Güney Afrikanın Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım davası başvurusuna gerek hukuki olarak gerekse halkının önünde destGösteriye katılan İspanya vatandaşı Pepe Roldan da kendilerini ahlaki açıdan çok etkileyen bir soykırıma şahit olduklarını belirterek, "Günbegün devam eden bu dehşete karşı hükümetlerin, ABDnin, diğer devletlerin hiçbir şey yapmamaları inanılmaz bir şey." şeklinde konuştu.
Fotoğraf: AA
Aida Rodrigez de insan olanın bu soykırıma, katliama göz yumamayacağını dile getirerek, "Bu yüzden buradayız. Aslında bu barbarlık tarihte çok daha büyük geçmişe dayanıyor. Hastanelere, sivillere saldırmak bir barbarlıktır ve İnsanım diyen buna sessiz kalamaz." görüşünü paylaştı.
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA