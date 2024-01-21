İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Okunan manifestoda İspanya hükümetinden "İsrail ile tüm siyasi, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi, soykırımı durdurmak için acil ve şartsız ateşkes ilan edilmesi için somut önlemler alması" istendi.

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Belarra, "Çünkü hükümet, soykırım yapan İsrail devletini korumak için Yemene karşı İspanyayı savaşa sokmaya çok yakın. Talebimiz, bu soykırımın durdurulması için somut önlemler alınması. Çok endişeliyiz. İspanya, Güney Afrikanın Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım davası başvurusuna gerek hukuki olarak gerekse halkının önünde destGösteriye katılan İspanya vatandaşı Pepe Roldan da kendilerini ahlaki açıdan çok etkileyen bir soykırıma şahit olduklarını belirterek, "Günbegün devam eden bu dehşete karşı hükümetlerin, ABDnin, diğer devletlerin hiçbir şey yapmamaları inanılmaz bir şey." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA