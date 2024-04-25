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        Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, Bolu'da bilardo salonu açılışına katıldı:

        Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bolu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan bilardo salonunun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:00
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        Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, Bolu'da bilardo salonu açılışına katıldı:
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        Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bolu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan bilardo salonunun açılışına katıldı.

        Karaçayır Spor Kompleksi içinde bulunan bilardo salonunun açılış töreninde konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun güzel bir tesise kavuştuğunu söyledi.

        Bolu'da 104 lisanslı bilardocu, 32 hakem ve 2 de bilardo alanında faaliyet gösteren spor kulübü olduğunu aktaran Kılıç, "İlimiz, bütün spor dallarında hem iddialı hem de tesisleşme anlamında iyi bir konumda. Bu tesisleşmeye de devam ediyoruz. Sporun tabana yayılması anlamında hep beraber sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.

        Kılıç, gençlerin sahalara ve spor tesislerine çekilmesini istediklerine de belirterek, "Sporun bir yaşam tarzı olmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda gençlerimize, vatandaşlarımıza çok büyük faydalar getirecektir." ifadesini kullandı.

        Ersan Ercan ise Türkiye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde 15 bilardo salonu olduğunu dile getirdi.

        Bilardonun; matematik, fizik, geometri ve psikolojik dörtgeninin birleştiği, zarafet ve akıl oyunları üzerine kurgulanmış bir spor olduğunu dile getiren Ercan, "Bu salonda inşallah ileriki yıllarda 7'den 70'e bilardo sporunda çok değerli sporcular, çok değerli gençler, bu spora sevgisini, ilgisini vererek bizleri uluslararası alanda gururlandıracak başarılara ulaşır. Çok başarılı sporcuların burada yetişmesi adına ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Kılıç, Ercan ve bilardo sporcuları gösteri yaptı.

        Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Halim Doruk ve Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Ömer Uçar ve sporcular katıldı.

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