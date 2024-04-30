Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Avrupa trampolinde altına ulaşan Sinan, dünya ve olimpiyatta da "ilk"lerin peşinde

        ZAFER GÖDER - Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı getiren Sinan Cankurt, başarısını 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa trampolinde altına ulaşan Sinan, dünya ve olimpiyatta da "ilk"lerin peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı getiren Sinan Cankurt, başarısını 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da taşımak istiyor.

        Portekiz'in Guimaraes kentinde, 3-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada genç erkekler kategorisinde 53.740 puan alarak kariyerinde ve ülke tarihinde gençlerde ilk altın madalyayı kazanan 14 yaşındaki Cankurt, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki salonda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kasım 2022'de Bulgaristan'daki Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 11-12 yaş kategorisinde de birincilik elde eden Cankurt, bu yıl ulusal organizasyonlarda başarılı olup 2025'teki Dünya Şampiyonası'na altın madalya için gitmek istiyor.

        Türkiye'ye gençlerde dünya klasmanında da ilki yaşatmayı hedefleyen milli trampolinci, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma ve kürsünün zirvesinde yer alarak başarılarını taçlandırma hayali için çalışıyor.

        - "Dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağız"

        Sinan Cankurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonasında bayrağı göndere çektirip, ailesini ve Türk milletini gururlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Kazandığı madalyanın tarihte ilk olmasının kendisi açısından önemine değinen Cankurt, "Dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağız. Daha çok madalya ile döneceğiz. Arkadaşım Batu'yla bu sefer madalya alacağımıza eminim. Daha büyük başarılarla döneceğimize inanıyorum." dedi.

        Cankurt, dünyada bireyselde madalya almayı ve senkronda da kesinlikle şampiyon olmayı hedeflediğini anlatarak, "Olimpiyatlara daha uzun bir yolculuk var. Olimpiyatlara gelene kadar yine madalyalar almak istiyorum. Trampolinde olimpiyata katılan ilk sporcu olmak, katıldığımda da madalya almak istiyorum." diye konuştu.

        İlkokulda öğretmeninin kendisini seçmesiyle başladığı cimnastikte 7 yaşından bu yana hayatında büyük değişiklikler yaşadığını aktaran Cankurt, sporla hayatının düzene girdiğini kaydetti.

        Cankurt, sporun eğitim hayatına olumlu etkilerini de gördüğüne işaret ederek, "Ödevlerimi daha disiplinli yaptım. Güzel çevrem oldu. Küçükken arkadaşlarım dışarıda oyun oynuyordu, ben buradan antrenman yapıyordum. Bazen sporu bırakma eşiğine geldim ama pişman değilim. İyi ki devam etmişim." ifadesini kullandı.

        Herkese spor yapmayı öneren Cankurt, disiplinle devam edilmesi halinden başarı elde etmenin hayal olmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Yeniçağa'da "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı
        Yeniçağa'da "Atatürk ve Türk İstiklal Harbi" resim sergisi açıldı
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"...
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"...
        Tanju Özcan'dan, 2 bin 330 hektarlık alanda maden arama ruhsatı tepkisi
        Tanju Özcan'dan, 2 bin 330 hektarlık alanda maden arama ruhsatı tepkisi
        Bolu'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası sona erdi
        Bolu'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası sona erdi
        Bolu'da deri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da deri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu Dağı'nda yoğun sis
        Bolu Dağı'nda yoğun sis