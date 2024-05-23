Bolu'da öğrenciler okudukları kitapları skeçlerle anlattı

Bolu'da ortaokul öğrencileri, okudukları "Şam" ve "Muhammed Ali" adlı kitapları hazırladıkları skeçlerle anlatmaya çalıştı.

"Gönül Coğrafyamız Kardeş Şehirler Kitap" projesi ve "Örnek İnsanlar Kitap" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programda İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri, "Şam" kitabını ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ise "Muhammed Ali" kitabını skeçlerle anlattı.

Daha sonra Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel izlenmesinin ardından, bağlama çalan öğrenciler konser verdi.

Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, kitap okumanın öneminden ve faydalarından bahsetti.

Türk halkının yeterince kitap okumadığına dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Projemiz aslında çok anlamlı. Bugün Şam şehri ve bu şehirde daha önce yaşamış olan büyükleri hatırlamış olduk. Bunun yanında Muhammed Ali gibi efsane boksörün hayat hikayesini de öğrencilerimiz, çocuklarımız çok güzel ifade ettiler. Kitap okumak önemli ama okuduğunu ifade edebilmek, yorumlayabilmek, muhakeme edebilmek, analiz edebilmek son derece önemli. Çocuklarımız da okuduklarını çok güzel ifade ettiler."