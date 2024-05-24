Yeniçağa'da Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi
Yeniçağa Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Yeniçağa Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Yeniçağa Müftülüğü Ekrem Doğanay Kur'an Kursu tarafından Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, kursu tamamlayan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda öğrenciler ilahiler, şiirler ve kısa sureler okudu.
Daha sonra Kur'an kursu hocalarına ve öğrencilere hediye takdim edildi.
Programa, Yeniçağa Kaymakamlığı'na vekalet eden Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Öztoprak ve vatandaşlar katıldı.
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