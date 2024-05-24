Yeniçağa'da Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Programa, Yeniçağa Kaymakamlığı'na vekalet eden Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Öztoprak ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Kur'an kursu hocalarına ve öğrencilere hediye takdim edildi.

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