Yeniçağa'da "Geleneksel Gıda Şenliği" düzenlendi

Şenliğe, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Gıda İşleme Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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