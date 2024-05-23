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        Bolu'da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı

        BOLU'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:20
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        Bolu'da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı
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        BOLU’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

        Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

        Bolu Meteoroloji Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yağışların yarına kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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