Bolu'da aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakaladı

Bolu Meteoroloji Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yağışların yarına kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

BOLU’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

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