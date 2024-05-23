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        Bolu'da turizm temsilcileri Türk mutfağı etkinliğinde köylü kadınlara misafir oldu

        Bolu Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Bolu'da faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:30
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        Bolu'da turizm temsilcileri Türk mutfağı etkinliğinde köylü kadınlara misafir oldu
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        Bolu Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Bolu'da faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcilerini ağırladı.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, merkeze bağlı Demirciler köyünde yaşayan kadınlar tarafından kurulan kooperatifin sosyal tesisinde düzenlenen etkinlikte, insanın var oluşuyla başlayan yeme içmenin, eşsiz bir deneyim ve araştırma alanı olduğunu söyledi.

        Bir kaşığın içinde kimyadan sağlığa, sosyolojiden sanata kadar birçok şifrenin saklı olduğunu belirten Doğanay, "Yiyip içtiklerimiz; milli kimliğimiz, coğrafi deneyimimiz ve medeniyet tasarrufumuzdur. Ulusal mutfağımız toplumumuzun aynasıdır." dedi.

        Turizmin, bugünün dünyasında kitle hareketi olmaktan çıktığını, turistlerin tarihi yerlerini gezip kültürünü yaşadığı yerleri daha yakından tanımak istediğini anlatan Doğanay, "Daha bilinçsel hareket ediyorlar ve yöresel tecrübeleri kendi tecrübelerine de katmak istiyorlar. Gastronomi artık bir seyahat motivasyonu oldu. Dünyada gastronomi şehri diye anılan şehirler hızla artıyor." diye konuştu.

        Doğanay, "gastronomi kenti" ve "aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'nun fındık şekeri, kabaklı gözleme, Bolu keşi, Kızılcık tarhanası, manda kaymağı, patatesli ekmek gibi 22 yöresel ürününün coğrafi işaret aldığını kaydetti.

        Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan da 52 kadınla kurdukları kooperarifin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından davetlilere köylü kadınların yaptığı gözleme, börek, yaprak sarması gibi ürünler ikram edildi.

        Ayrıca, Bolu'da bulunan turizm tesislerinin açtığı stantlar da gezilerek, yöresel yemeklerin tadımı yapıldı.

        Etkinliğe, Bolu vali yardımcıları Remzi Oğuz Yılmaz ve Ercan Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, daire amirleri, ilde faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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