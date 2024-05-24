Boluspor Kulüp Başkanı Abak'tan olağanüstü kongre açıklaması:

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, olağanüstü kongrede aday olmayacağını söyledi.

Abak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetime geldikleri 28 Mayıs 2022 tarihinden bu güne kadar yapılan çalışmalar ve Boluspor'un son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yönetim kurulu üyelerinin de desteği ile çok büyük işler başardıklarını anlatan Abak, Boluspor'un, maddi durumu hakkında da değerlendirmede bulundu.

Abak, yönetim olarak tüm borçları ödediklerini ifade ederek, "Bu tarih itibarıyla Boluspor Kulübünün banka borcu yok. Personel borcu yok. FIFA, CAS'a, hiçbir borcumuz yok. Hiçbir dosyamız yok. Temliklerin büyük kısmı bitti. Sadece Spor Toto'ya bir temliğimiz var. Onu da Abdullah Abat'ın kaldırmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Abak, Bolu Belediyesinin kiracısı olarak işlettikleri Gölcük Tabiat Parkı'nın dün itibarıyla Doğa Koruma ve Mili Parklar tarafından geri alındığını aktardı.

Şirketleşme sürecine girmeyen hiçbir spor kulübünün varlığını devam ettiremeyeceğini savunan Abak, "Bana soruyorsunuz, bir gün gelecek bu kulüplerin tamamı ne yazık ki batacak." ifadesini kullandı.