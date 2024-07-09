Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor'da Savaş Abak yeniden başkan oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Savaş Abak, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor'da Savaş Abak yeniden başkan oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Savaş Abak, yeniden başkanlığa seçildi.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul öncesi Savaş Abak ve Soner Çavuşoğlu başkanlığa aday oldu.

        Genel kurulda Soner Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmayla rakibini destekleyerek adaylıktan çekilmesi üzerine Abak, "açık oylama" sonucunda yeniden Boluspor'un başkanı oldu.

        Genel kurulda ayrıca kulübün şirketleşmesi için yönetime yetki de verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı
        Bolu'da köyler arası futbol turnuvası başladı
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, yeni takımıyla ilk antre...
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, yeni takımıyla ilk antre...
        Bolu'da arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıtıldı
        Bolu'da arı yetiştiricilerine yangın tüpü dağıtıldı
        Gaziantep FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
        Gaziantep FK, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
        Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi
        Gaziantep FK, Bolu'da kampa girdi
        Bolu'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü