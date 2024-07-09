Boluspor'da Savaş Abak yeniden başkan oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Savaş Abak, yeniden başkanlığa seçildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Savaş Abak, yeniden başkanlığa seçildi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul öncesi Savaş Abak ve Soner Çavuşoğlu başkanlığa aday oldu.
Genel kurulda Soner Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmayla rakibini destekleyerek adaylıktan çekilmesi üzerine Abak, "açık oylama" sonucunda yeniden Boluspor'un başkanı oldu.
Genel kurulda ayrıca kulübün şirketleşmesi için yönetime yetki de verildi.
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