Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, Ali Ülgen ile Onur Atasayar'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1, Onur Atasayar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, Ali Ülgen ile Onur Atasayar'ı transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1, Onur Atasayar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor'dan defans oyuncusu Onur Atasayar ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Yılport Samsunspor'dan defans pozisyonunda forma giyen Ali Ülgen ile de geçici transfer konusunda 1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada
        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada
        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı
        Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı