Boluspor, Ali Ülgen ile Onur Atasayar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1, Onur Atasayar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1, Onur Atasayar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor'dan defans oyuncusu Onur Atasayar ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Yılport Samsunspor'dan defans pozisyonunda forma giyen Ali Ülgen ile de geçici transfer konusunda 1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.
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