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        Bolu'da firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:57
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        Bolu'da firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'da hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet ile Yeniçağa Emniyet müdürlükleri ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Ö'yü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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