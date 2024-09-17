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        Bolu'daki klinik, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgenin hizmetinde

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti kliniği, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgeye hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:06
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        Bolu'daki klinik, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgenin hizmetinde
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki ortodonti kliniği, diş ve çene bozuklukları tedavisinde bölgeye hizmet veriyor.

        BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 12 yıl önce kurulan klinik, 33 ünite ve 28 hekimle Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sakarya ve Kocaeli'den hastalara tedavi olma imkanı sunuyor.

        BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Bulut, AA muhabirine, "Batı Karadeniz'de en geniş kapsamlı ortodonti kliniği" olarak Bolu ve çevre illerden hastalara aynı gün içerisinde işlemlerine başlayarak hizmet verdiklerini söyledi.

        Bulut, klinikte diş ve çene bozukluklarının tedavisine yönelik hizmet verdiklerini dile getirerek, "Çene genişletmeleri, geri kalan çenelerin ilerletilmesi, alt çene ve üst çene olabilir bu, tel tedavisi ve çene ameliyatları yapıyoruz. Diş hekimliği kapsamında bakıldığında doğumdan itibaren dudak ve damaktaki yarıkların tedavisi de ortodonti kliniğinde yapılıyor." dedi.

        Ortodontik muayenenin kalıcı dişlerin çıkmasıyla yapılması gerektiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

        "Bu da kişiden kişiye değişmekle birlikte 6 ile 7 yaşa denk geliyor. Daimi dişlerin sürmeye başlamasıyla aileler muayene için çocuklarını bize getirebilirler. Birçok hekimden 'Çocuğun gelişimi bitsin, öyle ortodontiye getirin.' diye bir şeyler duyuyoruz. Hastaları yanlış yönlendiriyorlar. Bu yönlendirmenin sonucunda da hastaların gerekli düzeltimlerini yapabileceğimiz, kemik büyümesinin hızlı olduğu zamanı kaçırdığımız çok fazla hastamız oluyor. İleride de bu çene yamukluklarının ameliyatla düzeltilmesi gerekiyor. Böyle olmaması için 7 yaşından itibaren düzenli olarak 6 ayda bir fakültemize gelmeleri gerekiyor."

        Bulut, büyüme gelişim atılımının zirve döneminin kızlarda 10 ile 11 yaş, erkeklerde 13 ile 14 yaş olduğunu aktararak, "Kemik gelişiminin hızlı olduğu yaşlarda çenelerdeki bozuklukları kemiklerin büyümesini yönlendirerek düzeltebiliyoruz. Bu gibi düzensizliklerde geç kalındığı durumlarda çene cerrahisiyle ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ameliyatlarla hastaların çene bozuklukları düzeltiliyor." ifadelerini kullandı.

        Klinikte Avrupa standartlarında hizmetin verildiğini anlatan Bulut, "Gerçekten imkan olarak Türkiye'deki fakültelerde hem asistanlarımızın hem öğrencilerimizin eğitim aldığı, aynı zamanda hastalara maksimum seviyede hizmet verebildiğimiz bir klinik. Avrupa standartlarında halkımıza tedavi hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

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