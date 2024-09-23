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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:06
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        Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Güzergahta zaman zaman etkisini gösteren sağanak ve sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

        Yetkililer, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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