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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:22
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        Bölgede Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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