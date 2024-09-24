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        Bolu'da aranan 5 hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:45
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        Bolu'da aranan 5 hükümlü yakalandı
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        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmada, hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan H.A, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan G.Y. ile "fuhuşa teşvik etmek, yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.U. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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