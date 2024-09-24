Bolu'da aranan 5 hükümlü yakalandı

Çalışmada, hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan H.A, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan G.Y. ile "fuhuşa teşvik etmek, yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.U. yakalandı.

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