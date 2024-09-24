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        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:53
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        Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk eden Halil K. idaresindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans ile Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araç Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde bulunan ışıklı kavşakta çarpıştı.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen Ali Osman K'nin kızı ile ambulans sürücüsü ve personeli de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Kaza yapan ambulansın içinde bulunan, kist kanaması şikayeti ile Bartın'dan Ankara'ya sevk edilen hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile gönderildi.

        Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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