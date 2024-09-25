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        Tek eliyle işlediği seccadelerle geçimini sağlıyor

        Bolu'da yaşayan bedensel engelli Nermin Ayaydın, tek eliyle seccade işleyerek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:25
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        Tek eliyle işlediği seccadelerle geçimini sağlıyor
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        Bolu'da yaşayan bedensel engelli Nermin Ayaydın, tek eliyle seccade işleyerek gelir elde ediyor.

        Göynük ilçesinde 2,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan 68 yaşındaki Ayaydın, küçük yaşlardan itibaren el işine ilgisi sayesinde seccade işlemeyi öğrendi.

        Anne ve babasının vefatından sonra ilçede ablası ve eniştesiyle yaşamaya başlayan Ayaydın, seccade işleyerek hem vaktini değerlendiriyor hem de geçimini sağlıyor.

        Ayaydın, komşulardan ve tanıdıklardan gelen siparişler üzerine işlediği seccadeleri, tanesi 250 liradan satıyor.

        Seccade işleyerek adeta hayata tutunan Ayaydın'ın yaptığı el emeği göz nuru ürünler talep görüyor.

        Nermin Ayaydın, yöresel desenlerle seccade yaptığını, el işinin hem bir uğraş hem de geçim kaynağı olduğunu söyledi.

        Abla Neriman Sarpkaya da kardeşinin çocuk felci geçirdikten sonra yaşadığı zorluklarla baş ederek bu işi yapmaya başladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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