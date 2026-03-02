Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonuna ilişkin konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Bolu Adliyesine gelen Başarır, Özcan ve 12 kişi hakkında bilgi aldı.

        Adliye çıkışı açıklama yapan Başarır, büyük üzüntü içerisinde olduklarını dile getirerek, "Yargı, adalet, adaletin terazisi, iktidarın sesi olmamalı. Onlar millet adına en doğru kararı vermeliler. Burada büyük bir hukuksuzluğu görüyoruz." dedi.

        Başarır, yanında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından burs alan öğrenciler ile yardım alan yurttaşların bulunduğuna, vakfın siyasi görüş ayrımı olmaksızın bütün bileşenleri bünyesinde barındırdığına işaret etti.

        Vakfa gönül rızasıyla yardım topladığı için insanların yargılanamayacağını savunan Başarır, "Burada Cumhuriyet Halk Partisi de yargılanmıyor. Burada millet yargılanıyor, millet. Burada Bolu halkı yargılanıyor. Demokrasi yargılanıyor. Hiçbir hakim ve savcının millet iradesinin üzerinde karar verme yetkisi yoktur. Bu rezalete son verin." ifadesini kullandı.

        Savcı ve hakimlerin, delillere dayanarak önce yasalara sonra da vicdani kanaatlerine bakarak karar vermeleri gerektiğini vurgulayan Başarır, şunları kaydetti:

        "Bizler faniyiz, geçiciyiz ama siz devletsiniz ve burada milletin yüzüne her zaman bakacaksınız. O yüzden utanacağınız ve bu adalet binasını utandıracağınız kararlar vermeyin. Hiç kimse Bolu halkından ve onun iradesinden büyük değildir. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman bakidir. İlelebet baki kalacaktır. O yüzden bizim gibi fani olanların etkisinde kalmayın. Size baskı gelebilir, birileri mesaj verebilir. O mesajı elinizle yırtıp atın. Ceza kanunlarına ve Anayasa'ya bakın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

