Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın, görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Aydın'a çiçek takdim edildi.

Tören mangasını selamlayan Aydın, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra valilik binasına geçti.

Vali Aydın, yaptığı açıklamada, bu görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve devlet büyüklerine şükranlarını sundu.

Bolu'da olmaktan onur duyduğunu belirten Aydın, "Köklü tarihi, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olan Bolu'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bolu'da yaşayan 325 bin vatandaşın her birinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak en büyük gayemiz olacaktır." dedi.

Aydın, daha sonra makamında, vali yardımcıları ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

Karşılama törenine, Bolu 2. Komando Tugay Komutan ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, İl Emniyet Müdür Vekili Türker Uygur, vali yardımcıları, kurum amirleri ve valilik personeli katıldı.