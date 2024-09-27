Bolu Valisi Aydın ziyaretler gerçekleştirdi
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şehit ve gazi aileleri ile polis ve jandarma personelini ziyaret etti.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şehit ve gazi aileleri ile polis ve jandarma personelini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan ve dün görevine başlayan Aydın, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Aydın, ilk olarak, şehit yüzbaşı Burak Bilen'in ailesi ile gazi Kasım Uzun ve ailesine ziyarette bulundu.
Ailelerle sohbet eden Aydın, daha sonra Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği ile Çaydurt Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Aydın, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.
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