Bolu'da öğrenciler, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi
Bolu'da ilkokul öğrencileri, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi.
Bolu'da ilkokul öğrencileri, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi.
Derslerinde kayaç yapıları ve fosil oluşumu konusunu işleyen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencileri, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Seben ilçesini ziyaret etti.
Öğrenciler, Hocaş köyünde yer alan Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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