Bolu'da öğrenciler, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi

Derslerinde kayaç yapıları ve fosil oluşumu konusunu işleyen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencileri, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Seben ilçesini ziyaret etti.

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