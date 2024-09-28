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        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürüne dönüşüyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da emekli polis memuru Mustafa Okyay, selin getirdiği ağaç parçalarından dekoratif ürünler tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:10
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        Selin getirdiği ağaç parçaları emekli polis memurunun elinde dekoratif ürüne dönüşüyor
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da emekli polis memuru Mustafa Okyay, selin getirdiği ağaç parçalarından dekoratif ürünler tasarlıyor.

        Gerede ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Okyay, arkadaşıyla açtığı atölyede, dekoratif ürünler tasarlamaya başladı.

        - "Selin getirdiği ağaç parçalarını değerlendirmeye çalışıyorum"

        Mustafa Okyay, AA muhabirine, merakı olduğu ahşap sanatına emekli olduktan sonra ağırlık verdiğini söyledi.

        Okyay, evinde başladığı uğraşını, ortamın uygun olmaması nedeniyle atölyede sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Bir yer açmak için arkadaşımla görüştüm. O da kabul etti ve bu iş yerini açtık. İki katlı iş yerimizde işlerimizi yürütüyoruz." dedi.

        Selin getirdiği ağaç parçalarını değerlendirmeye çalıştığını anlatan Okyay, "Ağaç parçalarını genellikle selin geçtiği yerlerden topluyorum. Ağaç parçalarının çürük kısımlarını temizliyorum. Güzel ürünler ortaya çıkıyor hem de sağlam oluyorlar." diye konuştu.

        Okyay, ağaç parçalarından çeşitli dekoratif ürünler tasarladığını dile getirerek, "Tespihlik de yapıyoruz. Tespih hastası olanlar var. Onlar tespihlerini asacak bir şey arıyor. Biz de onlara yaptığımız ürünleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ürünlerini ağırlıklı olarak atölyede satışa sunduğunu aktaran Okyay, Bolu ve çevre illerde düzenlenen panayırlarda da tasarımlarını meraklılarıyla buluşturduğunu kaydetti.

        Okyay, günde birkaç ürün yaptığına değinerek, fiyatların kullanılan malzeme ve işçiliğe göre değiştiğini sözlerine ekledi.

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