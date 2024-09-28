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        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Abant Gölü Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:14
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        Abant'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Abant Gölü Milli Parkı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Abant Gölü Milli Parkı Örencik Yaylası'nda otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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