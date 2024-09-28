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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:37
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Eren Aydın (Dk. 89 Anıl Koç) Jefferson (Dk. 77 Avramovski), Mukairo (Dk. 90+2 Iskandarli), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 89 Ali Ülgen), Fethi Özer, Estrela (Dk.89 İshak Karaoğul)

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Awuku, Fofana (Dk. 81 Muhammed Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Kazım Can Kahya), Ramirez, Osuji (Dk. 62 Wriedt), Kaan Kanak, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 66 Kerem Arık), Efe Taylan Altunkara (Dk. 62 Diallo)

        Goller: Dk. 64 Jefferson, Dk. 90+4 Avramovski (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 63 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 81 Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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