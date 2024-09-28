Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Eren Aydın (Dk. 89 Anıl Koç) Jefferson (Dk. 77 Avramovski), Mukairo (Dk. 90+2 Iskandarli), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 89 Ali Ülgen), Fethi Özer, Estrela (Dk.89 İshak Karaoğul)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Awuku, Fofana (Dk. 81 Muhammed Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Kazım Can Kahya), Ramirez, Osuji (Dk. 62 Wriedt), Kaan Kanak, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 66 Kerem Arık), Efe Taylan Altunkara (Dk. 62 Diallo)
Goller: Dk. 64 Jefferson, Dk. 90+4 Avramovski (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 63 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 81 Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)
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