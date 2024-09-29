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        Göynük'te Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi açıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde yapılan Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:20
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        Göynük'te Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi açıldı
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        Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde yapılan Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi törenle hizmete girdi.

        Açılış törenine, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Hafız Sabri Işık'ın biyografisi okundu, ilahiler seslendirildi.

        Törende konuşan Vali Aydın, Hafız Işık'ı rahmet ve minnetle anarak, tesisin kıymetli bir şahsiyetin adını taşımasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Spor tesisinin gençlerin fiziksel ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Aydın, "Neslin sadece fikri, ilmi, manevi açıdan değil, sportif anlamda da kendini geliştireceği böyle tesislere ihtiyacımız var. Ne mutlu ki bu köyümüz böylesine güzel bir esere kavuşmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Ercan da bu tesisin gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

        Hafız Sabri Işık'ın ilahi kelamı yayma yolunda büyük emekler verdiğini dile getiren MHP Bolu Milletvekili Akgül de spor kompleksinin gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

        Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, değerli bir hocanın isminin spor kompleksine verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu tesis sayesinde gençler, hem ilmi hem de sportif anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.

        Duaların ardından spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara yemek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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