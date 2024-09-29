Göynük'te Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi açıldı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde yapılan Hafız Sabri Işık Spor Kompleksi törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Hafız Sabri Işık'ın biyografisi okundu, ilahiler seslendirildi.

Törende konuşan Vali Aydın, Hafız Işık'ı rahmet ve minnetle anarak, tesisin kıymetli bir şahsiyetin adını taşımasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Spor tesisinin gençlerin fiziksel ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Aydın, "Neslin sadece fikri, ilmi, manevi açıdan değil, sportif anlamda da kendini geliştireceği böyle tesislere ihtiyacımız var. Ne mutlu ki bu köyümüz böylesine güzel bir esere kavuşmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.