Bolu'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.T'nin kullandığı 59 UB 099 plakalı otomobil de kaza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

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