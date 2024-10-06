Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 00:05 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Ankara'dan Bolu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, Gerede yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sümeyye Y’nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile H.Y, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Markette kasiyere bıçakla tehdit; o anlar kamerada, şüpheli tutuklandı (2)
        Markette kasiyere bıçakla tehdit; o anlar kamerada, şüpheli tutuklandı (2)
        Bolu'da kasiyeri bıçakla tehdit edip gasbeden zanlı tutuklandı
        Bolu'da kasiyeri bıçakla tehdit edip gasbeden zanlı tutuklandı
        Markette kasiyere bıçakla tehdit; şüpheli adliyede
        Markette kasiyere bıçakla tehdit; şüpheli adliyede
        Otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı
        Otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı
        Bolu'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi...
        Bolu'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi...
        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor
        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor