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        Bolu'da sağanak

        Bolu'da sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:20
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        Bolu'da sağanak
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        Bolu'da sağanak etkili oldu.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak İzzet Baysal Caddesi'nde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve çatı altlarında yağmurun durmasını bekledi.

        Bazı vatandaşların şemsiyelerle yürüdüğü sağanak bir süre sonra etkisini kaybetti.

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