Bolu'da sağanak

Bazı vatandaşların şemsiyelerle yürüdüğü sağanak bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak İzzet Baysal Caddesi'nde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve çatı altlarında yağmurun durmasını bekledi.

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