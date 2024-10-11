Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde K.B. idaresindeki 34 ABS 600 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 55 E 3013 plakalı minibüs ve A.E'nin kullandığı 34 YF 039 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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