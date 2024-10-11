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        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:05
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        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde K.B. idaresindeki 34 ABS 600 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 55 E 3013 plakalı minibüs ve A.E'nin kullandığı 34 YF 039 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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