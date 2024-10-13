KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.

Külköylüoğlu, 2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek'in teziyle ilgili arazi çalışması gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada bilimsel yöntemlerle 80'den fazla sucul ortamdan örnekler toplandı.

Külköylüoğlu, 2 yeni türün en belirgin özelliklerinin kabuk yapılarındaki farklılık olduğunu belirterek, "Bunların boyu 0,7 ile 0,6 milimetre arasında. Yani bir milimetre bile değil. Bu hayvanların kabuklarını geliştirdiğimiz iğnelerle ayırıyoruz. İçindeki yumuşak yapıyı çıkarıp laktofenol denilen özel bir solüsyona koyuyoruz. Ondan sonra da tür teşhisi yapıyoruz." diye konuştu.

Türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını vermekten onur duyduklarını dile getiren Külköylüoğlu, "Sayın Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs için değil, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya için de çok önemli bir fikir ve mücadele insanıdır. Rauf Denktaş unutulmaz bir insan, tarih hep yazacak. Bu şekilde bilimsel camiada da isminin geçmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Külköylüoğlu, diğer türün de bulunduğu bölgeyle isimlendirildiğini anlatarak, "Böylece Lefkoşa şehrinin de bilim camiasında ilk kez adı bir türe verilmiş oluyor." dedi.