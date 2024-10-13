Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.

        Külköylüoğlu, 2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek'in teziyle ilgili arazi çalışması gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada bilimsel yöntemlerle 80'den fazla sucul ortamdan örnekler toplandı.

        Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar, literatür taramaları ve karşılaştırmalar sonucu 2 yeni ostrakod (omurgasız ve mikroskobik kabuklu hayvan) türü keşfedildi.

        "Eucypris lefkosaensis" ve "Eucypris denktasi" isimleriyle bilim literatürüne kazandırılan türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adı verildi.

        Külköylüoğlu'nun çalışması, eylül ayında hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası "Zootaxa" adlı dergide yayımlandı.

        - "Rauf Denktaş'ın adının bilimsel camiada da geçmesi bizi mutlu etti"

        Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, AA muhabirine, bilim dünyasına 2 yeni tür kazandırmaktan ve birine Rauf Denktaş'ın adını vermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        KKTC'deki saha araştırmaları sırasında 80 su kaynağını dolaştıklarını anlatan Külköylüoğlu, "Buradan aldığımız verileri bilimsel yöntemlerle örnekleyerek topladık. Bu 2 türü Lefkoşa'da bulduk." dedi.

        Külköylüoğlu, 2 yeni türün en belirgin özelliklerinin kabuk yapılarındaki farklılık olduğunu belirterek, "Bunların boyu 0,7 ile 0,6 milimetre arasında. Yani bir milimetre bile değil. Bu hayvanların kabuklarını geliştirdiğimiz iğnelerle ayırıyoruz. İçindeki yumuşak yapıyı çıkarıp laktofenol denilen özel bir solüsyona koyuyoruz. Ondan sonra da tür teşhisi yapıyoruz." diye konuştu.

        Türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını vermekten onur duyduklarını dile getiren Külköylüoğlu, "Sayın Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs için değil, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya için de çok önemli bir fikir ve mücadele insanıdır. Rauf Denktaş unutulmaz bir insan, tarih hep yazacak. Bu şekilde bilimsel camiada da isminin geçmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Külköylüoğlu, diğer türün de bulunduğu bölgeyle isimlendirildiğini anlatarak, "Böylece Lefkoşa şehrinin de bilim camiasında ilk kez adı bir türe verilmiş oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Kuç Cenneti can çekişiyor
        Kuç Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        "CIA'in teklifini reddettim"
        "CIA'in teklifini reddettim"
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Çiftler buluştu
        Çiftler buluştu
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı

        Benzer Haberler

        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu
        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uzmanından "eklem kireçlenmesinden uzak durmak için egzersiz yapma" önerisi
        Uzmanından "eklem kireçlenmesinden uzak durmak için egzersiz yapma" önerisi
        Ormana gidip, dönmeyen çiftin cansız bedenleri bulundu (2)
        Ormana gidip, dönmeyen çiftin cansız bedenleri bulundu (2)
        Ormana gidip, dönmeyen çifti 50 kişilik ekip arıyor
        Ormana gidip, dönmeyen çifti 50 kişilik ekip arıyor
        Yeniçağa'da "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı
        Yeniçağa'da "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı