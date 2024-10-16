Düğün takılarıyla hobi bahçesi alan çift işlerini büyüterek üretim atölyesi kurdu

ZAFER GÖDER - VAROL VARLIK - İstanbul'daki işlerinden ayrılarak Bolu'ya yerleşen girişimci çift, düğün takılarıyla aldıkları hobi bahçesinde yetiştirdikleri ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

Aslen Bolu Mengenli olan 33 yaşındaki Sündüs Burcu Nalbantoğlu, iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü ile çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da bir hazır giyim firmasında üst düzey yönetici asistanı olarak çalışmaya başladı.

Sündüs Burcu, 2018 yılında hayatını haber yönetmeni 44 yaşındaki Barış Nalbantoğlu ile birleştirdi.

Sündüs Burcu Nalbantoğlu'nun 2021 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kadın girişimciler için açtığı programdan ekipman desteği almasının ardından çift, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamak amacıyla üretim atölyesi kurdu.

Köylerinde çiftçilik yapmaya başladıklarını dile getiren Nalbantoğlu, "Kendimi bildim bileli çiftçiliğe çok meraklıydım. Küçüklüğümden beri de bu konulara hakimdim. Anneannemden çok şey öğrenmiştim." diye konuştu.

Köyden 3 dönüm daha arazi satın alan çift, domates, salatalık, biber, çilek, fasulye gibi ürünler ile tıbbi aromatik bitkileri atölyelerinde işleyerek kendi markalarıyla ağırlıklı olarak internet üzerinden satışa sunuyor.

Anneannesinden öğrendiklerinin yanı sıra modern üretim teknikleriyle ilgili eğitimler aldığını belirten Nalbantoğlu, "Beyaz yakalı olarak çalışırken yüreğimizde hep kendi topraklarımızda ya da kırsalda herhangi bir yerde çiftçilik yapmak vardı." dedi.

Nalbantoğlu, salgın döneminde iş yerleri kapanınca köydeki bahçelerini ekmeye başladıklarını anlatarak, "Aslında hobi olarak buna başlamıştık. Zaten çok sevdiğimi biliyordum fakat bu kadar çok keyif alacağımızı bilemiyorduk. Eşimin de keyif alacağını bilemiyorduk." ifadesini kullandı.