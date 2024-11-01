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        Bolu'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:47
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        Bolu'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bolu'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Mengen ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde bulunan 100 bin lirasının kaybolduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

        Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlığı Kastamonu'dan gelen İ.B. ile Mengen'de yaşayan E.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

        Şüpheli İ.B. Kastamonu, E.Ö. ise Mengen'de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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