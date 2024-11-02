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        Bolu'da "Destek AFAD Gönüllüleri" buluşması düzenlendi

        Bolu'da "Destek AFAD Gönüllüleri" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:55
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        Bolu'da "Destek AFAD Gönüllüleri" buluşması düzenlendi
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        Bolu'da "Destek AFAD Gönüllüleri" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Çakmaklar AFAD Eğitim Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, 120 AFAD gönüllüsünün katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Daha sonra AFAD ekipleri, çadır kurma, oryantiring, tırmanma ve dağcılık alanında gönüllülere uygulamalı eğitim verdi.

        Eğitimde başarılı olan AFAD gönüllülerine çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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