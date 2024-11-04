Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

Sabah saatlerinde 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle açık alanda park edilen bazı araçların camları buz tuttu.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı ile kaplandı.

Kent merkezinin batısı ile D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis görüldü.

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Bolu ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

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