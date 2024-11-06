Bolu'da asma katta temizlik yaparken yere düşen işçi yaralandı
Bolu'da asma katta temizlik yaptığı sırada yere düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da asma katta temizlik yaptığı sırada yere düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan alışveriş merkezinin asma katında temizlik yapan Abidin T, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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