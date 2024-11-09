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        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:23
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        Bolu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak'ta bir iş yerinin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Yangın nedeniyle kazan dairesinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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