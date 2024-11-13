Bolu'daki operasyon ve uygulamalarda 139 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da 4-11 Kasım'da kolluk güçlerince düzenlenen operasyon ve yapılan asayiş çalışmalarında 139 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 4 gram esrar, 19,04 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza, 810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyon ise 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.