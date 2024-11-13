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        Bolu'daki operasyon ve uygulamalarda 139 şüpheli gözaltına alındı

        Bolu'da 4-11 Kasım'da kolluk güçlerince düzenlenen operasyon ve yapılan asayiş çalışmalarında 139 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 08:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:15
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        Bolu'daki operasyon ve uygulamalarda 139 şüpheli gözaltına alındı
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        Bolu'da 4-11 Kasım'da kolluk güçlerince düzenlenen operasyon ve yapılan asayiş çalışmalarında 139 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 4 gram esrar, 19,04 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza, 810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyon ise 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Emniyet ve jandarma asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda da gözaltına alınan 122 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Ayrıca trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği 1748 denetimde, 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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