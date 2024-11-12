Bolu'da tarlaya giren keçiler yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yüz ve baş bölgesinden yaralanan Emine A. ile başında darp izleri bulunan ve elinden yaralanan Muazzez A. hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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