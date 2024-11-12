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        Bolu'da tarlaya giren keçiler yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlaya giren keçiler nedeniyle kavga eden 2 komşu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:10
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        Bolu'da tarlaya giren keçiler yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Bolu’nun Göynük ilçesinde tarlaya giren keçiler nedeniyle kavga eden 2 komşu yaralandı.

        İlçeye bağlı Akçaalan Köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşayan Emine A'nın (81) keçileri, komşusu Muazzez A'nın (55) tarlasına girdi.

        Duruma tepki gösteren Muazzez A, komşusu Emine A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı köy sakinleri ayırdı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüz ve baş bölgesinden yaralanan Emine A. ile başında darp izleri bulunan ve elinden yaralanan Muazzez A. hastaneye götürüldü.

        Kadınların birbirinden şikayetçi olması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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