Yeniçağa Gölü hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.
Sonbaharda güzel havayı fırsat bilen Yeniçağalı vatandaşlar ile çevre ilçelerden gelenler, Yeniçağa Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.
Bazı vatandaşlar göl kenarındaki iskelede çıkarak fotoğraf çektirirken, bazıları oltayla balık tuttu.
Zaman zaman sisle kaplanan göl kenarında vakit geçiren ziyaretçiler, piknik alanlarında mangal da yaktı.
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