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        Yeniçağa Gölü hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 18.11.2024 - 08:56
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        Yeniçağa Gölü hafta sonunda ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü, hafta sonu doğada vakit geçirmek isteyenleri ağırladı.

        Sonbaharda güzel havayı fırsat bilen Yeniçağalı vatandaşlar ile çevre ilçelerden gelenler, Yeniçağa Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.

        Bazı vatandaşlar göl kenarındaki iskelede çıkarak fotoğraf çektirirken, bazıları oltayla balık tuttu.

        Zaman zaman sisle kaplanan göl kenarında vakit geçiren ziyaretçiler, piknik alanlarında mangal da yaktı.

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