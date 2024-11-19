Bolu'da 25 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci de şirket bünyesinde kurdukları yardım dernekleriyle eğitime, ihtiyaç sahiplerine ve engelli bireylere destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Düzce merkezli elektrikli bisiklet, skuter ve motosiklet imal eden şirketin ürettiği akülü tekerlekli sandalyelerin teslimi için Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Kış Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle Bolu'daki engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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