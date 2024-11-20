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        Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı

        Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:45
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        Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı
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        Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı.

        Yukarısoku Mahallesi'nde Bolu Belediyesine ait su deposunda çalışma yapan Hakan H. dengesini kaybederek deponun önünde bulunan atık su kuyusuna düştü. Kuyunun demir kapağının da üzerine düşmesi sonucu belediye personeli yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu yerden iş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Hakan H. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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