Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı
Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı.
Bolu'da atık su kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı.
Yukarısoku Mahallesi'nde Bolu Belediyesine ait su deposunda çalışma yapan Hakan H. dengesini kaybederek deponun önünde bulunan atık su kuyusuna düştü. Kuyunun demir kapağının da üzerine düşmesi sonucu belediye personeli yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden iş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Hakan H. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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