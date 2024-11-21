Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde kermes ve sokak lezzetleri şenliği düzenlendi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kermes ve sokak lezzetleri şenliği düzenlendi.
Gerede Esentepe Ortaokulu Okul Aile Birliğince okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, sokak lezzetleri ile el yapımı birçok ürünü tatma imkanı buldu.
Çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen davetliler, alana getirilen hediyelik eşyaları inceleyip satın aldı.
Organizasyonda öğrenci ve velilere yönelik çeşitli aktiviteler de yapıldı.
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