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        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, emekli öğretmenleri ziyaret etti

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul müdürleri ve öğretmenler, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:59
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        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Öncü, emekli öğretmenleri ziyaret etti
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        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul müdürleri ve öğretmenler, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

        Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden Öncü, yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatan Öncü, "Bizler de aydınlık geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizi, bu kutlu günde unutmadık. Ömrünü topluma faydalı nesiller yetiştirmek üzere vakfetmiş emekli öğretmenlerimizi yalnız bırakmak istemedik." ifadelerini kullandı.

        Emekli öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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